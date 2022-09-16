Пеле обратился к Федереру, который объявил о завершении карьеры

Легендарный экс-футболист Пеле обратился к 20-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» Роджеру Федереру, который объявил, что закончит карьеру после Кубка Лэйвера.

«Мой дорогой друг, Роджер Федерер. Решение перестать делать то, что мы любим, всегда тяжёлое. Тем не менее, мы всегда можем обрести покой, зная, что сделали все возможное в каждой проблеме, с которой сталкивались во времена. Я могу только представить, каким тяжелым был для тебя этот день. Будь то любовь ваших поклонников, игры или друзья, которых ты приобрел на этом пути, твое путешествие оказало влияние на мир. Ты есть и всегда будешь кумиром», — написал Пеле в своей социальной сети.

Роджер Федерер завоевал за карьеру 103 титула в рамках ATP. Теннисист не выходил на корт с Уимблдона 2021 года после того, как проиграл поляку Хуберту Хуркачу в четвертьфинале.