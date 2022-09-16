Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Настал час расплаты». Защитник «Монако» Сарр – о поражении от «Ференцвароша» Черчесова

«Настал час расплаты». Защитник «Монако» Сарр – о поражении от «Ференцвароша» Черчесова
Комментарии

Защитник «Монако» Маланг Сарр высказался о матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы с «Ференцварошем», в котором его команда уступила дома со счётом 0:1, пропустив на 80-й минуте.

«Крайне разочаровывающий результат, потому что мы чувствовали, что контролируем ход матча. Во втором тайме мы стали играть более резво, старались чаще выдвигаться к воротам соперника. Мы гораздо больше доминировали и создали ряд опасных моментов. К сожалению, когда не забиваешь, может наступить час расплаты. Это именно то, что случилось сегодня вечером.

Соперники были вознаграждены и воспользовались своим моментом. Очень обидно проигрывать такую встречу дома, потому что на своей арене нам особенно не нравится уступать», – приводит слова Сарра официальный сайт «Монако».

Новость по теме
«Как дома». Черчесов высказался о болельщиках «Ференцвароша» после победы в Монако
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022