Месси эмоционально отреагировал на решение Федерера завершить карьеру

Нападающий «ПСЖ» и национальной команды Аргентины Лионель Месси прокомментировал решение 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Роджера Федерера завершить карьеру.

«Гений, уникальный в истории тенниса и пример для любого спортсмена. Всего лучшего на своём новом этапе, нам будет не хватать тебя на корте, доставляющего нам удовольствие», — написал Месси в своей социальной сети.

Федерер завоевал за карьеру 103 титула в рамках ATP. Он рекордсмен по количеству недель подряд на первом месте рейтинга АТР (237). Швейцарец восемь раз становился чемпионом Уимблдона, шесть раз — Australian Open, пять — Открытый чемпионат США, один — «Ролан Гаррос».

В последний раз швейцарец выходил на корт в 2021 году.