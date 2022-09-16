Месси эмоционально отреагировал на решение Федерера завершить карьеру
Поделиться
Нападающий «ПСЖ» и национальной команды Аргентины Лионель Месси прокомментировал решение 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Роджера Федерера завершить карьеру.
«Гений, уникальный в истории тенниса и пример для любого спортсмена. Всего лучшего на своём новом этапе, нам будет не хватать тебя на корте, доставляющего нам удовольствие», — написал Месси в своей социальной сети.
Федерер завоевал за карьеру 103 титула в рамках ATP. Он рекордсмен по количеству недель подряд на первом месте рейтинга АТР (237). Швейцарец восемь раз становился чемпионом Уимблдона, шесть раз — Australian Open, пять — Открытый чемпионат США, один — «Ролан Гаррос».
В последний раз швейцарец выходил на корт в 2021 году.
Комментарии
- 16 сентября 2022
-
03:37
-
03:37
-
03:26
-
03:17
-
03:10
-
02:45
-
02:34
-
02:33
-
02:18
-
01:52
-
01:50
-
01:31
-
01:31
-
01:18
-
00:58
-
00:43
-
00:36
-
00:36
-
00:27
-
00:23
-
00:10
-
00:04
- 15 сентября 2022
-
23:56
-
23:55
-
23:54
-
23:51
-
23:48
-
23:23
-
23:12
-
23:03
-
22:47
-
22:45
-
22:43
-
22:29
-
22:27
Партнерский контент