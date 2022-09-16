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Месси эмоционально отреагировал на решение Федерера завершить карьеру

Месси эмоционально отреагировал на решение Федерера завершить карьеру
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Нападающий «ПСЖ» и национальной команды Аргентины Лионель Месси прокомментировал решение 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Роджера Федерера завершить карьеру.

«Гений, уникальный в истории тенниса и пример для любого спортсмена. Всего лучшего на своём новом этапе, нам будет не хватать тебя на корте, доставляющего нам удовольствие», — написал Месси в своей социальной сети.

Федерер завоевал за карьеру 103 титула в рамках ATP. Он рекордсмен по количеству недель подряд на первом месте рейтинга АТР (237). Швейцарец восемь раз становился чемпионом Уимблдона, шесть раз — Australian Open, пять — Открытый чемпионат США, один — «Ролан Гаррос».

В последний раз швейцарец выходил на корт в 2021 году.

«Теннис теряет историю». Почему Федерер завершил карьеру за неделю до выхода на корт «Теннис теряет историю». Почему Федерер завершил карьеру за неделю до выхода на корт
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