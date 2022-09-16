Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду забил 699-й гол в клубной карьере, сообщается в «твитере» ESPN. Напомним, Роналду стал автором одного забитого мяча во втором туре группового этапа Лиги Европы с «Шерифом» (2:0).
Роналду реализовал пенальти на 39-й минуте. Таким образом, он забил первый гол в нынешнем сезоне.
Напомним, на клубном уровне Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Реал» и «Спортинг».
После двух туров Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» занимает второе место в турнирной таблице группы E, набрав 3 очка. Возглавляет турнирную таблицу «Реал Сосьедад», который записал на свой счёт 6 очков.
В следующем туре «Манчестер Юнайтед» сыграет с кипрской «Омонией». Матч состоится 6 октября, начало – 19:45 мск.
- 16 сентября 2022
-
03:37
-
03:37
-
03:26
-
03:17
-
03:10
-
02:45
-
02:34
-
02:33
-
02:18
-
01:52
-
01:50
-
01:31
-
01:31
-
01:18
-
00:58
-
00:43
-
00:36
-
00:36
-
00:27
-
00:23
-
00:10
-
00:04
- 15 сентября 2022
-
23:56
-
23:55
-
23:54
-
23:51
-
23:48
-
23:23
-
23:12
-
23:03
-
22:47
-
22:45
-
22:43
-
22:29
-
22:27