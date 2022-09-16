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Криштиану Роналду забил 699-й гол в клубной карьере

Криштиану Роналду забил 699-й гол в клубной карьере
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Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду забил 699-й гол в клубной карьере, сообщается в «твитере» ESPN. Напомним, Роналду стал автором одного забитого мяча во втором туре группового этапа Лиги Европы с «Шерифом» (2:0).

Роналду реализовал пенальти на 39-й минуте. Таким образом, он забил первый гол в нынешнем сезоне.
Напомним, на клубном уровне Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Реал» и «Спортинг».

После двух туров Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» занимает второе место в турнирной таблице группы E, набрав 3 очка. Возглавляет турнирную таблицу «Реал Сосьедад», который записал на свой счёт 6 очков.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» сыграет с кипрской «Омонией». Матч состоится 6 октября, начало – 19:45 мск.

«Этот пенальти он бы никому не отдал». Как Роналду забил первый гол сезона «Этот пенальти он бы никому не отдал». Как Роналду забил первый гол сезона
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