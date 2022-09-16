Коваленко: рад поработать с Карпиным, но сильно не радуюсь – это просмотровый сбор

19-летний полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко, выступающий в Самаре на правах аренды из «Сочи», высказался о попадании в итоговый список футболистов, вызванных в национальную сборную России.



«Приятно оказаться в одной команде с такими игроками. Буду проявлять себя с лучшей стороны. Рад, что тренерский штаб сборной обратил на меня внимание. Но не буду сильно радоваться этому успеху. Это, как минимум, просмотровый сбор. Дальше всё будет зависеть только от меня.



Не обидно ли, что сейчас со сборной нет официальных матчей? Вообще нет. Несмотря на ситуацию, нам всем нужно обязательно собираться вместе, чтобы понимать, что мы есть друг у друга. А это очень важно! Слышал много положительных отзывов о Карпине. Буду рад поработать с ним. Лёгкой прогулки не ожидаю. Понимаю, что на тренировках придется доказывать», – приводит слова Коваленко «РБ Спорт».

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