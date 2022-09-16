Президент «Оренбурга»: круглый стол по вопросу Fan ID? Наверное, хотят услышать народ

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал информацию о том, что в октябре состоится круглый стол по вопросу Fan ID. В обсуждении примут участие первые лица клубов, руководство РФС, представители Минспорта и Минцифры.



«Я об этом мероприятии в первый раз слышу. Но если собирают, значит, наверное, хотят услышать народ наконец-то, а не решать. Потому что надо было как-то с футбольным сообществом, с болельщиками больше консультироваться, больше работать, чтобы эта идея была принята. Она, к сожалению, достаточно непопулярная», – приводит слова Еремякина «РБ Спорт».



Напомним, в сезоне-2022/2023 система Fan ID была введена на пяти стадионах Российской Премьер-лиги. В ближайшем будущем планируется внедрение карт болельщиков и на остальных стадионах. Фанаты многих клубов бойкотируют матчи чемпионата России в знак протеста против Fan ID.