Дьяков: в России Дзюбу все знали, после ЧМ он играл на эйфории. А в другой стране тяжелее

Бывший защитник «Ростова», «Динамо» и «Томи» Виталий Дьяков, ранее игравший в одной команде с Дзюбой, а также выступавший в Турции за «Сивасспор», поделился мнением о том, почему Артёма ждёт непростая задача доказать свой уровень за рубежом.



«Когда он только переходил, я говорил не ждать первый месяц от него какой то фееричной игры, всё же он не проходил полноценную предсезонку. Да, он тренировался в «Рубине», но на сборах со своей нынешней командой Артём не был. Пока у него идёт адаптация, нужно время понять уровень турецкого футбола и сыграться с партнерами. Как наберёт форму, кондиции, тогда и будет играть. Наверное, будет забивать. Это уже от него зависит. Сложно точно сказать, пойдёт ли у него игра. Это всё же футбол, всякое возможно.



Просто до этого он всегда играл в России, его все знали. А в последние годы после чемпионата мира он классно выступал на эйфории. А здесь другая страна, где он не является такой масштабной звездой. Из за этого и тяжелее доказать свой уровень», – приводит слова Дьякова «Матч ТВ».