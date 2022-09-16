«Опять ушёл голеностоп». Пропустивший год защитник «Спартака» рассказал о новой травме

Центральный защитник московского «Спартака» Павел Маслов подтвердил характер повреждения, полученного в матче Кубка России с воронежским «Факелом». Он был заменён после первого тайма из-за травмы голеностопа.



«Опять ушёл голеностоп. Серьезная ли травма? Не знаю, посмотрим с доктором. На данный момент голеностоп начал отекать, некомфортно себя чувствую. Нога немного проваливается», – приводит слова Маслова «Матч ТВ».



22-летний защитник не играл больше года с мая 2021-го по август 2022-го, поскольку восстанавливался после операции на сухожилии четырёхглавой мышцы бедра. В новом сезоне он принял участие в четырёх матчах. Маслов вышел на замену на пару минут в конце июля с «Оренбургом» и на 19 минут – в игре 9-го тура РПЛ с «Ростовом». В Кубке он отыграл весь матч с «Крыльями Советов» и тайм с «Факелом».