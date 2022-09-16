Александр Кержаков: Кривцов своей игрой заслужил вызов в сборную России

Бывший главный тренер «Пари Нижний Новгород» Александр Кержаков высказался о выступлениях и потенциале российского полузащитника «Краснодара» Никиты Кривцова.



«Мне повезло работать с Никитой еще в Томске, и уже тогда было видно, что он талантливый парень. Не удивлен, что Никита получил вызов в сборную, я знаю его потенциал. Своей игрой в этом сезоне он заслужил это приглашение. Главное, чтобы в дальнейшем он не сбавлял требований к себе и продолжал развиваться. Это лишь аванс, который нужно принять и дальше работать», – приводит слова Кержакова «РБ Спорт».



Следующим соперником сборной России будет команда Киргизии. Эта встреча состоится 24 сентября в Бишкеке (Киргизия). В ноябре у национальной команды России запланирован матч с Боснией и Герцеговиной. При этом ведущие футболисты Боснии отказываются от участия в матче.

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