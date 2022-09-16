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Комличенко: «Спартак» не суперпринципиальный соперник. Карпин не просит победить для него

Комличенко: «Спартак» не суперпринципиальный соперник. Карпин не просит победить для него
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Российский нападающий «Ростова» Николай Комличенко рассказал, считают ли в команде принципиальным соперником «Спартак».

«Спартак» для нас не суперпринципиальный соперник, на которого мы настраиваемся больше всего. Да, команда с хорошими игроками, но всё удачно складывается. Мы просто выполняем требования Карпина – и это срабатывает.

Для него самого это совсем чуть-чуть принципиальный матч. Карпин сам говорил, что это для него уже не так ощущается. Георгич не просит нас: «Это «Спартак»! Победите для меня». Важнее, что это команда из топ-5. Отсюда наши нервы за результат в начале матча, но потом мы раскрепостились», – рассказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Полностью интервью с Комличенко читайте в ближайшее время на «Чемпионате»

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