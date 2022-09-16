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Комличенко: Fan ID ударил по «Ростову» сильнее всего. Никто не понимает плюсов

Комличенко: Fan ID ударил по «Ростову» сильнее всего. Никто не понимает плюсов
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Российский нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался о Fan ID.

«Очевидно, что Fan ID ударил по «Ростову» сильнее всего. На наших матчах всегда фантастическая поддержка. Я понимаю фанатов ― люди отстаивают свою позицию,
причём консолидированно. Я часто общался с болельщиками ― мы их понимаем, они нас, но никто ничего не может сделать.

Я разделяю гнев Глебова и Карпина. Однозначно высказываются все. Потому что всем очевидно, что это в минус и фанатам, и игрокам, и клубам, которые теряют деньги. Посмотри на цифры. Никто не понимает плюсов этой истории», – рассказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Полностью интервью с Комличенко читайте в ближайшее время на «Чемпионате»

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