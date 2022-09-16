Комличенко: Fan ID ударил по «Ростову» сильнее всего. Никто не понимает плюсов
Поделиться
Российский нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался о Fan ID.
«Очевидно, что Fan ID ударил по «Ростову» сильнее всего. На наших матчах всегда фантастическая поддержка. Я понимаю фанатов ― люди отстаивают свою позицию,
причём консолидированно. Я часто общался с болельщиками ― мы их понимаем, они нас, но никто ничего не может сделать.
Я разделяю гнев Глебова и Карпина. Однозначно высказываются все. Потому что всем очевидно, что это в минус и фанатам, и игрокам, и клубам, которые теряют деньги. Посмотри на цифры. Никто не понимает плюсов этой истории», – рассказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Полностью интервью с Комличенко читайте в ближайшее время на «Чемпионате»
Комментарии
- 16 сентября 2022
-
09:42
-
09:36
-
09:32
-
09:15
-
08:55
-
08:45
-
08:42
-
08:30
-
08:00
-
07:35
-
06:59
-
06:48
-
06:40
-
06:19
-
05:43
-
05:36
-
05:05
-
04:49
-
04:41
-
04:33
-
04:22
-
04:01
-
03:58
-
03:37
-
03:37
-
03:26
-
03:17
-
03:10
-
02:45
-
02:34
-
02:33
-
02:18
-
01:52
-
01:50
-
01:31
Партнерский контент