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Константин Рауш рассказал о первом разговоре со Станиславом Черчесовым

Константин Рауш рассказал о первом разговоре со Станиславом Черчесовым
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Бывший защитник московского «Динамо» и сборной России Константин Рауш поделился эмоциями от первого телефонного звонка со стороны бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

«Я тогда ехал за рулём позавтракать в городе — смотрю, звонок с незнакомого номера. Поднимаю трубку, а там голос Черчесова. Первые секунды был в растерянности — мне ж никто не сказал, что тренер сборной будет звонить. Но, когда услышал, что он хочет видеть меня в составе — это было счастье», – приводит слова Рауша Sport24.

Напомним, Константин Рауш выступал за московское «Динамо» с января 2018 года по декабрь 2020-го. За это время он провёл в составе команды 48 матчей, в которых записал в свой актив два гола и восемь результативных передач. За национальную команду России Рауш провёл четыре матча.

Рауш завершил профессиональную карьеру в 32 года из-за проблем со здоровьем.

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