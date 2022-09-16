«Мидтьюлланн» впервые в истории клуба забил пять голов в еврокубковом матче

Датский «Мидтьюлланн» провёл вчера, 15 сентября, исторический для себя еврокубковый матч.
«Мидтьюлланн» впервые в своей истории забил пять голов в еврокубковом матче. Ранее так много мячей за один матч датской команде забить не удавалось.
На стадионе «МСХ Арена» в Дании состоялся матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором местный «Мидтьюлланн» принимал римский «Лацио». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:45 мск.
Хозяева дважды отличились в середине первого тайма. Сначала это сделал Паулиньо на 26-й минуте, а через четыре минуты преимущество датчан укрепил Сори Каба. На 52-й минуте Эвандер успешно реализовал 11-метровый удар, доведя счёт до разгрома. На 57-й минуте лидер «Лацио» Сергей Милинкович-Савич сократил отставание своей команды. На 67-й минуте Густав Исаксен снова увеличил разницу голов, а на 72-й минуте Эрик Святченко установил окончательный счёт встречи. В итоге — разгромная победа «Мидтьюлланна» со счётом 5:1.
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