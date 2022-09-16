Осинькин: сборная вступает в новый цикл, должны играть молодые

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением о составе сборной России.
«Сборная вступает в новый цикл, должны играть новые, более молодые футболисты. Пришло время наших ребят. Надеемся, что они смогут себя проявить и станут игроками, которые будут без вопросов вызываться на все игры. Тренеры сборной постоянно следили за этими футболистами. С Валерием Карпиным мы встречались ещё зимой в Турции, когда он приезжал на наши сборы. Наверное, этот круг ближайших кандидатов был в голове у него уже тогда», – приводит слова Осинькина Metaratings.
Следующим соперником сборной России будет команда Киргизии. Эта встреча состоится 24 сентября в Бишкеке (Киргизия). В ноябре у национальной команды России запланирован матч с Боснией и Герцеговиной. При этом ведущие футболисты Боснии отказываются от участия в матче.
- 16 сентября 2022
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