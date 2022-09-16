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Юрист Прокопец прокомментировал выигранное дело «Ростова» по Норманну

Юрист Прокопец прокомментировал выигранное дело «Ростова» по Норманну
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Спортивный юрист Михаил Прокопец высказал своё мнение по поводу выигранного «Ростовом» дела по норвежскому полузащитнику Матиасу Норманну.

«Насколько я понимаю, проблема не в том, что платёж перевести в Россию невозможно, а в том, что Футбольная ассоциации Англии, через которую идут все платежи, возмущается и их не осуществляет. Посмотрим, как всё будет реализовано. В Англии клуб переводит деньги в федерацию, а та осуществляет платежи агентам, клубам и так далее. Это как единое окно. По-моему, именно в федерации и проблемы начинаются.

«Норвич» должен искать способы, как исполнить решение ФИФА. Переводить деньги в Россию реально, многие страны, такие как Шотландия, Дания или Франция, переводят средства. Но некоторые страны, например, Испания, Италия, Англия, пытаются выжать для себя какую-то выгоду.

Нужно понимать, что ситуация с «Норвичем» ещё не закончена. Могут и обжаловать, но будем надеяться, что, руководствуясь этим кейсом, они будут по-другому себя вести», – приводит слова Прокопца Metaratings.

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