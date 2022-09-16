Червиченко: Семак и как тренер неплохой, и как психолог — хороший

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о главном тренере «Зенита» Сергее Семаке.
«Петржела — пожилой человек, поэтому любые его высказывания можно списывать на старость. Чем можно разнообразить работу Семака в «Зените»? У «Зенита» не так всё легко, как кажется. Если 20 лет назад каждая команда настраивалась на игру со «Спартаком» как на последний бой, то сейчас то же самое происходит с «Зенитом». Все хотят его огорчить, а молодые игроки — как можно лучше себя показать, чтобы как раз и оказаться в составе «Зенита», если повезёт.
Когда тебе надо каждый сезон подтверждать своё качество и выигрывать практически всё, что только можно, — это очень тяжёлая нагрузка на всех, и на тренера в том числе. Поэтому те, кто говорит, что это всё легко и просто, — либо слишком глупые, либо слишком старые. Думаю, там точно не скучно.
И не забывайте, что в «Зените» есть звёзды и тренеру‑россиянину, который не много чего выиграл на международной арене, очень тяжело общаться с ними и поддерживать свой авторитет. И, когда ты это можешь, это говорит о том, что Семак и как тренер неплохой, и как психолог — хороший, а значит — соответствует уровню команды», – приводит слова Червиченко «Матч ТВ».
- 16 сентября 2022
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