«Соболь как обычно». Комличенко прокомментировал стычку Соболева и Уткина

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался о стычке хавбека дончан Даниила Уткина и форварда «Спартака» Александра Соболева в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Соболь как обычно, ха-ха. Мне кажется, он неправ. Он толкнул Уткина в спину, Карасёв уже тянул свисток ко рту, чтобы назначить штрафной. А Соболев, видимо, за падение начал высказывать. Но ничего страшного, обоих можно понять. Побычили слегка, в драку не переросло, руки потом пожали ― всё окей.
Если бы Даня упал, когда Соболев его боднул, была бы красная карточка. Но Утя парень из Аксая ― там район, в котором реальные пацаны. Мне кажется, один на один могли выйти после матча, ха-ха. Вообще без задней мысли. Соболь такой же по ощущениям. Но у них всё хорошо», – рассказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Полностью интервью с Комличенко читайте в ближайшее время на «Чемпионате».
- 16 сентября 2022
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