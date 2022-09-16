«Соболь как обычно». Комличенко прокомментировал стычку Соболева и Уткина

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался о стычке хавбека дончан Даниила Уткина и форварда «Спартака» Александра Соболева в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Соболь как обычно, ха-ха. Мне кажется, он неправ. Он толкнул Уткина в спину, Карасёв уже тянул свисток ко рту, чтобы назначить штрафной. А Соболев, видимо, за падение начал высказывать. Но ничего страшного, обоих можно понять. Побычили слегка, в драку не переросло, руки потом пожали ― всё окей.



Если бы Даня упал, когда Соболев его боднул, была бы красная карточка. Но Утя парень из Аксая ― там район, в котором реальные пацаны. Мне кажется, один на один могли выйти после матча, ха-ха. Вообще без задней мысли. Соболь такой же по ощущениям. Но у них всё хорошо», – рассказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Полностью интервью с Комличенко читайте в ближайшее время на «Чемпионате».