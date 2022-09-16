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«Харизма прёт, манера общения крутая». Комличенко рассказал, почему считает Карпина крутым

«Харизма прёт, манера общения крутая». Комличенко рассказал, почему считает Карпина крутым
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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко рассказал о работе с главным тренером дончан и сборной России Валерием Карпиным.

«Харизма из Карпина прёт, настрой передаётся всем. Вообще не любит проигрывать, во всё на свете. У него образ классного человека, манера общения крутая. Как тренер – один из лучших, с кем я работал. Мне есть с кем сравнивать ― Черчесов, Новиков, Шварц, Кононов. Карпин высоко в моём топе ― и не потому, что я сейчас за его команду играю. Тактически он очень хорош, большое внимание к деталям. Сейчас он, наверное, один из главных людей в моей футбольной жизни.

Главный хайлайт с ним? Перед «Локомотивом» в этом сезоне. Я не буду пересказывать разговор, но он мне сказал шесть слов – и я очень жёстко настроился, просто моментально перезагрузился и переключился. Для этого хватило шести слов», – рассказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Полностью интервью с Комличенко читайте в ближайшее время на «Чемпионате»

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