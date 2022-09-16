Михаил Кержаков прокомментировал свой дебютный вызов в сборную России в 35 лет

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал свой дебютный вызов в сборную России по футболу. Ранее 35-летний вратарь не вызывался в расположение национальной команды. Он признался, что будет испытывать небольшое приятное волнение. Также Кержаков оценил инициативу проведения матча с Киргизией в нынешних условиях.

«Какие ощущения от дебютного вызова в сборную России? Пока не понимаю. Хотя, конечно, очень рад. Но если говорить о более конкретных ощущениях, то они, наверное, появятся, когда окажусь непосредственно в расположении сборной. Небольшое волнение, наверное, будет, но именно небольшое. Для большого возраст уже не тот (улыбается). В любом случае это будет приятное волнение.

Если честно, мне Виталий Витальевич Кафанов чуть заранее сказал. Поздравил меня с вызовом, перекинулись парой фраз. Сказал: «Ждём тебя». Поэтому к моменту опубликования списка уже знал. И, конечно, поблагодарил Виталия Витальевича.

Насколько сборной сейчас нужен матч с Киргизией? Какой бы ни была ситуация, думаю, надо стараться делать так, чтобы сборная была в тонусе. Считаю, что это правильно», — приводит слова Кержакова «Матч ТВ».