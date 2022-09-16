Михаил Кержаков прокомментировал свой дебютный вызов в сборную России в 35 лет

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал свой дебютный вызов в сборную России по футболу. Ранее 35-летний вратарь не вызывался в расположение национальной команды. Он признался, что будет испытывать небольшое приятное волнение. Также Кержаков оценил инициативу проведения матча с Киргизией в нынешних условиях.
«Какие ощущения от дебютного вызова в сборную России? Пока не понимаю. Хотя, конечно, очень рад. Но если говорить о более конкретных ощущениях, то они, наверное, появятся, когда окажусь непосредственно в расположении сборной. Небольшое волнение, наверное, будет, но именно небольшое. Для большого возраст уже не тот (улыбается). В любом случае это будет приятное волнение.
Если честно, мне Виталий Витальевич Кафанов чуть заранее сказал. Поздравил меня с вызовом, перекинулись парой фраз. Сказал: «Ждём тебя». Поэтому к моменту опубликования списка уже знал. И, конечно, поблагодарил Виталия Витальевича.
Насколько сборной сейчас нужен матч с Киргизией? Какой бы ни была ситуация, думаю, надо стараться делать так, чтобы сборная была в тонусе. Считаю, что это правильно», — приводит слова Кержакова «Матч ТВ».
- 16 сентября 2022
-
11:15
-
11:11
-
10:47
-
10:45
-
10:42
-
10:40
-
10:38
-
10:24
-
10:15
-
10:01
-
10:00
-
09:55
-
09:47
-
09:42
-
09:36
-
09:32
-
09:15
-
08:55
-
08:45
-
08:42
-
08:30
-
08:00
-
07:35
-
06:59
-
06:48
-
06:40
-
06:19
-
05:43
-
05:36
-
05:05
-
04:49
-
04:41
-
04:33
-
04:22
-
04:01