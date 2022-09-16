Комличенко объяснил, почему Захарян ― футболист топ-уровня
Поделиться
Нападающий «Ростова» Николай Комличенко, ранее выступавший за московское «Динамо», объяснил, почему полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна можно считать футболистом топ-уровня.
«Захарян ― топ. Если брать по возрасту, то, наверное, самый талантливый, с кем играл в одной команде. Ещё Давыдов по молодёжной сборной был крут ― творил вещи. Когда впервые увидели Заху на тренировках, то я, Ворона и другие сразу сказали, что он скоро заиграет. У Захи отличный выбор позиции, открывается всегда под мяч. Пас на уровне, удар ― все качества топового полузащитника», — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Полностью интервью с Комличенко читайте в ближайшее время на «Чемпионате».
Комментарии
- 16 сентября 2022
-
11:15
-
11:11
-
10:47
-
10:45
-
10:42
-
10:40
-
10:38
-
10:24
-
10:15
-
10:01
-
10:00
-
09:55
-
09:47
-
09:42
-
09:36
-
09:32
-
09:15
-
08:55
-
08:45
-
08:42
-
08:30
-
08:00
-
07:35
-
06:59
-
06:48
-
06:40
-
06:19
-
05:43
-
05:36
-
05:05
-
04:49
-
04:41
-
04:33
-
04:22
-
04:01
Партнерский контент