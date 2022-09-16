Комличенко объяснил, почему Захарян ― футболист топ-уровня

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко, ранее выступавший за московское «Динамо», объяснил, почему полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна можно считать футболистом топ-уровня.

«Захарян ― топ. Если брать по возрасту, то, наверное, самый талантливый, с кем играл в одной команде. Ещё Давыдов по молодёжной сборной был крут ― творил вещи. Когда впервые увидели Заху на тренировках, то я, Ворона и другие сразу сказали, что он скоро заиграет. У Захи отличный выбор позиции, открывается всегда под мяч. Пас на уровне, удар ― все качества топового полузащитника», — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Полностью интервью с Комличенко читайте в ближайшее время на «Чемпионате».