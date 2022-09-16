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Карраскаль и Барриос вызваны в сборную Колумбии на сентябрьские матчи

Карраскаль и Барриос вызваны в сборную Колумбии на сентябрьские матчи
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Пресс-служба Федерации футбола Колумбии опубликовала список игроков, вызванных на сентябрьские матчи национальной команды. В списке оказались фамилии двух футболистов, выступающих в России.

В сборную вызваны полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос и хавбек ЦСКА Хорхе Карраскаль.

В сентябре у сборной Колумбии запланированы два матча. Колумбийцы сыграют с Мексикой 25 сентября и с Гватемалой 28 сентября.

Сборная Колумбии не смогла завоевать путёвку на чемпионат мира 2022 года, который пройдёт в Катаре. Колумбийцы заняли шестое место в турнирной таблице, им не хватило всего одного очка, чтобы сыграть в межконтинентальном плей-офф.

От Южной Америки на ЧМ-2022 выступят сборные Бразилии, Аргентины, Уругвая и Эквадора.

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