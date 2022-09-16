Форвард «Ростова» Комличенко рассказал, почему «Спартак» при Абаскале стал сильнее

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко оценил назначение испанского тренера Гильермо Абаскаля на пост наставника «Спартака». Абаскаль до красно-белых возглавлял «Базель» в качестве исполняющего обязанности главного тренера; в основную команду он был переведён из дубля.

«Уже обсуждали матч со «Спартаком» с Георгичем. Начали неплохо, но не хватало лёгкости. После гола чуть добавили в агрессии, начали выигрывать ключевые моменты борьбы. «Спартак» подсел ― мне кажется, не ожидали от нас такой прыти.



Их команда стала сильнее и интереснее, больше атакующей игры. Здорово действуют в прессинге. Нам точно было тяжело. При подготовке разбирали их прессинг, много говорили о том, что надо быть внимательными с Соболевым, который хорошо наверху играет. «Спартак» никогда глубоко не садится. Но ничего не удивило: к чему готовились, так и вышло», – сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.