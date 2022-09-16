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Комличенко: увидел 8:0 у «Зенита» ― глаза стали по пять рублей. Вратаря жалко — бедолага

Комличенко: увидел 8:0 у «Зенита» ― глаза стали по пять рублей. Вратаря жалко — бедолага
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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко отреагировал на разгромную победу «Зенита» над «Оренбургом» со счётом 8:0.

«Глупо отрицать, что «Зенит» в порядке. Всем с ними тяжело. Но у нас с ними скоро матч, посмотрим, мне интересно. Для нас важна каждая отдельная игра, потихоньку уходят шапкозакидательские настроения перед какими-то командами. Ко всем одинаково относимся.

Когда увидел счёт 8:0 у «Зенита» с «Оренбургом», глаза по пять рублей стали. В шоке, что такие результаты ещё возможны. Но везде такое бывает. У «Зенита» всё залетало и получалось. Вратаря жалко ― бедолага», — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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