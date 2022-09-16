Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дани Алвес назвал Роналду самым сложным соперником в карьере

Дани Алвес назвал Роналду самым сложным соперником в карьере
Комментарии

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес поделился мнением о форварде «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Алвес назвал его самым сложным соперником в карьере.

«Самый сложный соперник? Криштиану Роналду. Он ни секунды не даёт тебе вздохнуть. Я неплохо играл против него, но это было действительно сложно. Роналду — машина для забивания мячей», — цитирует Алвеса Marca.

Алвес и Роналду пересекались в чемпионате Испании. Они вместе играли в Примере с 2009 по 2016 год. Алвес выступал за «Барселону», а Роналду — за «Реал».

В настоящее время бразилец является игроком мексиканского клуба «Пумас». Минувший сезон он провёл в «Барселоне», но с ветераном не стали продлевать контракт.

7 способов поддерживать форму от Криштиану Роналду

Новость по теме
Криштиану Роналду забил 699-й гол в клубной карьере
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022