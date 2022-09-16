Дани Алвес назвал Роналду самым сложным соперником в карьере
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Бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес поделился мнением о форварде «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Алвес назвал его самым сложным соперником в карьере.
«Самый сложный соперник? Криштиану Роналду. Он ни секунды не даёт тебе вздохнуть. Я неплохо играл против него, но это было действительно сложно. Роналду — машина для забивания мячей», — цитирует Алвеса Marca.
Алвес и Роналду пересекались в чемпионате Испании. Они вместе играли в Примере с 2009 по 2016 год. Алвес выступал за «Барселону», а Роналду — за «Реал».
В настоящее время бразилец является игроком мексиканского клуба «Пумас». Минувший сезон он провёл в «Барселоне», но с ветераном не стали продлевать контракт.
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