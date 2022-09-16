Хавбек «Пари НН» Шильцов прокомментировал дебютный вызов в молодёжную сборную России

Полузащитник «Пари НН» Константин Шильцов прокомментировал свой первый вызов в молодёжную сборную России. До этого игрок провёл пять матчей за юношескую сборную.

«Отличные эмоции, с радостью узнал о приглашении в молодёжную сборную. Это огромная ответственность. Конечно, приятно, что оказался в числе тех, кто отправится на сбор. Знаком с требованиями тренерского штаба и многими партнёрами. Не сомневаюсь, все будут работать с хорошим настроением и полной самоотдачей. Этот сбор и предстоящие матчи имеют большое значение с точки зрения поддержания игровых связей, тренировочного процесса. Переключиться на сборную не составит никакого труда, но пока, конечно, все мысли об игре чемпионата с «Оренбургом». На данный момент она самая важная»,— сказал Шильцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Права на 20-летнего Шильцова принадлежат московскому «Спартаку», за «Пари НН» он выступает на правах аренды. В сезоне-2021/2022 в составе красно-белых он провёл один матч, в «Спартаке-2» на его счету 10 голов в матчах ФНЛ. Он стал вторым в списке лучших бомбардиров команды.