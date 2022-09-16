Хавбек «Пари НН» Шильцов прокомментировал дебютный вызов в молодёжную сборную России

Полузащитник «Пари НН» Константин Шильцов прокомментировал свой первый вызов в молодёжную сборную России. До этого игрок провёл пять матчей за юношескую сборную.
«Отличные эмоции, с радостью узнал о приглашении в молодёжную сборную. Это огромная ответственность. Конечно, приятно, что оказался в числе тех, кто отправится на сбор. Знаком с требованиями тренерского штаба и многими партнёрами. Не сомневаюсь, все будут работать с хорошим настроением и полной самоотдачей. Этот сбор и предстоящие матчи имеют большое значение с точки зрения поддержания игровых связей, тренировочного процесса. Переключиться на сборную не составит никакого труда, но пока, конечно, все мысли об игре чемпионата с «Оренбургом». На данный момент она самая важная»,— сказал Шильцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Права на 20-летнего Шильцова принадлежат московскому «Спартаку», за «Пари НН» он выступает на правах аренды. В сезоне-2021/2022 в составе красно-белых он провёл один матч, в «Спартаке-2» на его счету 10 голов в матчах ФНЛ. Он стал вторым в списке лучших бомбардиров команды.
- 16 сентября 2022
-
11:15
-
11:11
-
10:47
-
10:45
-
10:42
-
10:40
-
10:38
-
10:24
-
10:15
-
10:01
-
10:00
-
09:55
-
09:47
-
09:42
-
09:36
-
09:32
-
09:15
-
08:55
-
08:45
-
08:42
-
08:30
-
08:00
-
07:35
-
06:59
-
06:48
-
06:40
-
06:19
-
05:43
-
05:36
-
05:05
-
04:49
-
04:41
-
04:33
-
04:22
-
04:01