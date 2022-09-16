Комличенко: нарушителя вычислят и без Fan ID. Я считал камеры ― на главной трибуне 15 штук

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался о Fan ID.
«В вопросе Fan ID все говорят про безопасность, но у нас и так можно было выявить любого нарушителя, всех досматривают, есть турникеты. Я как-то специально смотрел на трибуны, считал камеры ― только на главной их штук 10–15. Они могут любого запечатлеть. Да и серьёзных историй не было. У нас же нет такого, как в Сербии на матчах «Партизана» и «Црвены». Футбол для болельщиков. Без них теряется атмосфера и драйв. Когда выходишь при 40 тысячах, которые орут и кричат, то у тебя по телу мурашки бегут.
Когда играли с «Динамо» без Fan ID, я ощутил, что очень сильно соскучился по фанатам. За воротами всегда сидел наш фанатский актив: когда забиваешь гол – бежишь к ним. Ты видишь, как они орут, а тебе хочется чуть ли не к ним на трибуну залезть. А сейчас в РПЛ забиваешь гол, видишь на их месте эту майку с 12-м номером. Ощущения не очень. Без фанатов невозможно», — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 16 сентября 2022
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