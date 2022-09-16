Лисандро Мартинес: знаем, как важны голы Роналду

Защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес высказался о победе своей команды в матче Лиги Европы с «Шерифом». Встреча закончилась со счётом 2:0. Аргентинец отметил значение мяча, который забил форвард Криштиану Роналду. Нападающий забил первый мяч в сезоне.
«Нам нужно было победить в этом матче. Нам нужны были три очка, они очень важны. Мы полностью отдаём все силы на тренировках. Санчо забил невероятный мяч. Мы отлично сыграли в том эпизоде, по-моему, каждый игрок коснулся мяча перед голом. Это было прекрасным завершением нашей атаки.
Также мы знаем, насколько важны голы Криштиану Роналду. Они очень важны для нашей уверенности, и для команды крайне важно, чтобы он забивал. Это отличный результат», — приводит слова Мартинеса пресс-служба «Манчестер Юнайтед».
10 самых ценных футболистов по количеству голевых действий
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