Форвард «Ростова» Комличенко раскрыл названия немецких клубов, которые им интересовались

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко рассказал, какие иностранные клубы хотели его приобрести.

«Придёт предложение из Европы ― будем думать. Сейчас сделать это будет нелегко из-за нефутбольных факторов. В такой ситуации об этом даже не задумываешься. Да, можно уехать в условную Турцию, но если будет предложение ― обсудим. Я говорил, что у меня есть мечта попасть в топ-пять.



Когда был в Чехии, про это шли серьёзные разговоры. «Фортуна» до последнего хотела, «Кёльн» тоже интересовался. Я знал, что в списках под вторым-третьим номером. Не сложилось из-за многих факторов. Я играл в не самой сильной команде, в еврокубках мы не были. В сборную я вызывался, но не был на ведущих ролях. Поэтому я всё адекватно воспринимал», — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.