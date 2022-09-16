Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Наставник молодёжной сборной Грузии: Гагнидзе и другие грузины не должны играть в России

Наставник молодёжной сборной Грузии: Гагнидзе и другие грузины не должны играть в России
Комментарии

Главный тренер молодёжной сборной Грузии Рамаз Сванадзе призвал грузинских футболистов не выступать в России. Он отметил полузащитника московского «Динамо» Луку Гагнидзе.

«У нас твёрдая позиция. Моя и федерации в целом. Не только Гагнидзе, но и любые другие футболисты из сборной Грузии не должны играть в России, учитывая нынешнюю реальность. Лука является одним из самых перспективных футболистов нашей страны. Он будет в будущем полезен не только в сборной, но и всему грузинскому футболу», — цитирует Сванадзе грузинский «Первый канал».

19-летний Гагнидзе выступает за московское «Динамо» с 2021 года. Тогда он перешёл в команду из тбилисского «Динамо».

Ранее некоторые европейские сборные начали отстранять футболистов, выступающих в России.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022