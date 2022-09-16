Наставник молодёжной сборной Грузии: Гагнидзе и другие грузины не должны играть в России
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Главный тренер молодёжной сборной Грузии Рамаз Сванадзе призвал грузинских футболистов не выступать в России. Он отметил полузащитника московского «Динамо» Луку Гагнидзе.
«У нас твёрдая позиция. Моя и федерации в целом. Не только Гагнидзе, но и любые другие футболисты из сборной Грузии не должны играть в России, учитывая нынешнюю реальность. Лука является одним из самых перспективных футболистов нашей страны. Он будет в будущем полезен не только в сборной, но и всему грузинскому футболу», — цитирует Сванадзе грузинский «Первый канал».
19-летний Гагнидзе выступает за московское «Динамо» с 2021 года. Тогда он перешёл в команду из тбилисского «Динамо».
Ранее некоторые европейские сборные начали отстранять футболистов, выступающих в России.
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