Наставник молодёжной сборной Грузии: Гагнидзе и другие грузины не должны играть в России

Главный тренер молодёжной сборной Грузии Рамаз Сванадзе призвал грузинских футболистов не выступать в России. Он отметил полузащитника московского «Динамо» Луку Гагнидзе.



«У нас твёрдая позиция. Моя и федерации в целом. Не только Гагнидзе, но и любые другие футболисты из сборной Грузии не должны играть в России, учитывая нынешнюю реальность. Лука является одним из самых перспективных футболистов нашей страны. Он будет в будущем полезен не только в сборной, но и всему грузинскому футболу», — цитирует Сванадзе грузинский «Первый канал».



19-летний Гагнидзе выступает за московское «Динамо» с 2021 года. Тогда он перешёл в команду из тбилисского «Динамо».

Ранее некоторые европейские сборные начали отстранять футболистов, выступающих в России.