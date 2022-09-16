Комличенко: Карпин говорит нам, что задача «Ростова» ― не вылететь

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко рассказал о задачах команды на сезон. Также он отметил, что футболисты дончан в каждом матче много передвигаются.

«Где максимум этого «Ростова»? В конце сезона узнаем. Карпин нам говорит: «Наша задача ― не вылететь».



Всё реально. Если продолжим так играть, то может получиться быть в тройке. Посмотри, сколько «Ростов» бегает. Вроде мы только в одном матче уступили сопернику по километражу», — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги дончане обыграли «Спартак». «Ростов» набрал 19 очков и поднялся на третью строчку турнирной таблицы РПЛ. «Спартак» с 16 очками остался на пятой позиции.