«Реал» выдал один из лучших стартов сезона в своей истории

Мадридский «Реал» выиграл восемь стартовых матчей сезона-2022/2023. Это один из лучших стартов сезона в истории «Королевского клуба», информирует Marca.
Начало футбольного цикла с восьми побед – это третий показатель в истории «Реала». Лучше сливочные начинали только сезон-1961/1962 и сезон-1968/1969 – тогда команда стартовала с 11 победных матчей.
С тех пор лучшим показателем «Реала» были семь побед на старте сезона-2009/2010, когда команду тренировал Мануэль Пеллегрини. Однако в этом сезоне мадридцы уже добыли восемь побед в восьми матчах и имеют шанс увеличить этот показатель.
Напомним, в сезоне-2022/2023 «Реал» выиграл пять матчей чемпионата Испании, две встречи Лиги чемпионов и игру за Суперкубок УЕФА.
«Реал» разгромил «Мальорку» в домашнем матче Примеры
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 16 сентября 2022
-
14:13
-
14:10
-
14:02
-
13:58
-
13:42
-
13:40
-
13:36
-
13:25
-
13:18
-
13:15
-
13:14
-
12:46
-
12:45
-
12:25
-
12:20
-
12:17
-
12:10
-
11:57
-
11:50
-
11:44
-
11:39
-
11:15
-
11:11
-
10:47
-
10:45
-
10:42
-
10:40
-
10:38
-
10:24
-
10:15
-
10:01
-
10:00
-
09:55
-
09:47
-
09:42