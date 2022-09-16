«Реал» выдал один из лучших стартов сезона в своей истории

Мадридский «Реал» выиграл восемь стартовых матчей сезона-2022/2023. Это один из лучших стартов сезона в истории «Королевского клуба», информирует Marca.

Начало футбольного цикла с восьми побед – это третий показатель в истории «Реала». Лучше сливочные начинали только сезон-1961/1962 и сезон-1968/1969 – тогда команда стартовала с 11 победных матчей.

С тех пор лучшим показателем «Реала» были семь побед на старте сезона-2009/2010, когда команду тренировал Мануэль Пеллегрини. Однако в этом сезоне мадридцы уже добыли восемь побед в восьми матчах и имеют шанс увеличить этот показатель.

Напомним, в сезоне-2022/2023 «Реал» выиграл пять матчей чемпионата Испании, две встречи Лиги чемпионов и игру за Суперкубок УЕФА.

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