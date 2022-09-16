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«Ненормально вариться в собственном соку». Комличенко — об изоляции России

«Ненормально вариться в собственном соку». Комличенко — об изоляции России
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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко прокомментировал исключение сборной России и клубов Российской Премьер-Лиги из международных соревнований.

«Конечно, бан от УЕФА – это непросто. Мы же все ставим максимальные цели ― попасть в еврокубки, сыграть за сборную на чемпионате мира. Мы профессионалы. Нет такого, что нам нормально вариться в собственном соку. Мы хотим играть на высшем уровне. Надеюсь, что скоро это вернётся», — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от международных соревнований из-за политической ситуации в мире. Комличенко выступал за сборную России, в составе которой успел провести три матча.

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