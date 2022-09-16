Московский «Спартак» примет участие в футбольном фестивале «Чемпионата»

Третий год подряд команда юниоров московского «Спартака» примет участие в детском фестивале «Чемпионата». Команда 2010 г.р. в 2020 году заняла первое, а в 2021 году – 11-е место в финале. В этом году свои силы в турнире испытает команда 2011 г.р.

Состав команды

Жеглов Матвей

Бойко Никита

Матулевич Кирилл

Тюриков Глеб

Катаев Тимур

Галко Николай

Хабаров Егор

Родионов Матвей

Корнишев Алексей

Туркин Артём

Слабкин Кирилл

Васин Степан

Полтарыхин Лев

Романец Глеб

Балашев Артём

Тренер команды: Босинзон Владислав Максимович.

Тренер вратарей: Дасаев Ринат Файзрахманович.

Финальный турнир детского футбольного фестиваля «Чемпионата» для игроков 2011 г.р. пройдёт с 19 по 23 сентября в Москве на стадионе Академии «Спартак» имени Ф.Ф. Черенкова. Следите за новостями турнира по тегу.