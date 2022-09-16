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Московский «Спартак» примет участие в футбольном фестивале «Чемпионата»

Московский «Спартак» примет участие в футбольном фестивале «Чемпионата»
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Третий год подряд команда юниоров московского «Спартака» примет участие в детском фестивале «Чемпионата». Команда 2010 г.р. в 2020 году заняла первое, а в 2021 году – 11-е место в финале. В этом году свои силы в турнире испытает команда 2011 г.р.

Состав команды

  • Жеглов Матвей
  • Бойко Никита
  • Матулевич Кирилл
  • Тюриков Глеб
  • Катаев Тимур
  • Галко Николай
  • Хабаров Егор
  • Родионов Матвей
  • Корнишев Алексей
  • Туркин Артём
  • Слабкин Кирилл
  • Васин Степан
  • Полтарыхин Лев
  • Романец Глеб
  • Балашев Артём

Тренер команды: Босинзон Владислав Максимович.

Тренер вратарей: Дасаев Ринат Файзрахманович.

Финальный турнир детского футбольного фестиваля «Чемпионата» для игроков 2011 г.р. пройдёт с 19 по 23 сентября в Москве на стадионе Академии «Спартак» имени Ф.Ф. Черенкова. Следите за новостями турнира по тегу.

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