Московский «Спартак» примет участие в футбольном фестивале «Чемпионата»
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Третий год подряд команда юниоров московского «Спартака» примет участие в детском фестивале «Чемпионата». Команда 2010 г.р. в 2020 году заняла первое, а в 2021 году – 11-е место в финале. В этом году свои силы в турнире испытает команда 2011 г.р.
Состав команды
- Жеглов Матвей
- Бойко Никита
- Матулевич Кирилл
- Тюриков Глеб
- Катаев Тимур
- Галко Николай
- Хабаров Егор
- Родионов Матвей
- Корнишев Алексей
- Туркин Артём
- Слабкин Кирилл
- Васин Степан
- Полтарыхин Лев
- Романец Глеб
- Балашев Артём
Тренер команды: Босинзон Владислав Максимович.
Тренер вратарей: Дасаев Ринат Файзрахманович.
Финальный турнир детского футбольного фестиваля «Чемпионата» для игроков 2011 г.р. пройдёт с 19 по 23 сентября в Москве на стадионе Академии «Спартак» имени Ф.Ф. Черенкова. Следите за новостями турнира по тегу.
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