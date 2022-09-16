Хавбек «Урала» Сунгатулин: у брата возникли проблемы с оформлением Fan ID — очень муторно
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Полузащитник «Урала» Фаниль Сунгатулин высказался о ситуации с Fan ID в России.
«У моего брата возникли проблемы с оформлением Fan ID: фотография очень долго не загружалась. Не очень хорошая история — всё очень муторно, у кого-то вообще ничего не загружается.
Фанаты придерживаются своего мнения. Для них важно, чтобы не было Fan ID. Сейчас одна-две тысячи болельщиков может прийти на игру — это очень мало. Даже на матчи ФНЛ приходит больше людей. Обидно, но с этим ничего не поделать, потому что закон уже приняли. Но надеюсь, что с этим как-то разберутся», — сказал Сунгатулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
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