Хавбек «Урала» Сунгатулин: у брата возникли проблемы с оформлением Fan ID — очень муторно

Полузащитник «Урала» Фаниль Сунгатулин высказался о ситуации с Fan ID в России.

«У моего брата возникли проблемы с оформлением Fan ID: фотография очень долго не загружалась. Не очень хорошая история — всё очень муторно, у кого-то вообще ничего не загружается.



Фанаты придерживаются своего мнения. Для них важно, чтобы не было Fan ID. Сейчас одна-две тысячи болельщиков может прийти на игру — это очень мало. Даже на матчи ФНЛ приходит больше людей. Обидно, но с этим ничего не поделать, потому что закон уже приняли. Но надеюсь, что с этим как-то разберутся», — сказал Сунгатулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.