Комличенко: Онопко ― легенда! Смог бы и сейчас усилить кого-то в РПЛ
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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко рассказал о работе с тренером Виктором Онопко.
«Савельич ― легенда! В схеме в пять защитников центрального он бы и сейчас в РПЛ мог играть. Правда, у него с коленом проблемы. Но подчистить, жёстко пойти ― вообще без проблем. Усилить бы кого-то Онопко точно смог», — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
В матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги дончане обыграли «Спартак». «Ростов» набрал 19 очков и поднялся на третью строчку турнирной таблицы РПЛ. «Спартак» с 16 очками остался на пятой позиции.
Летом ассистент Карпина в «Ростове» Виктор Онопко также продлил контракт с клубом на четыре года. В тот же день Карпин пролонгировал свой трудовой договор.
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