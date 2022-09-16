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Каррера — о «Спартаке»: разгром «Факела» поможет реабилитироваться за два поражения в РПЛ

Каррера — о «Спартаке»: разгром «Факела» поможет реабилитироваться за два поражения в РПЛ
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал победу красно-белых в матче группового этапа Кубка России с «Факелом». Игра завершилась со счётом 3:0 в пользу коллектива из Москвы.

«Безусловно, разгромная победа «Спартака» над «Факелом» в Кубке России — это отличная реакция команды на два поражения подряд в чемпионате. Думаю, этот результат поможет команде реабилитироваться после неудачных игр и хорошо повлияет на психологическое состояние футболистов. Желаю «Спартаку» удачи и побед», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

Напомним, «Спартак» набрал 16 очков за девять туров Российской Премьер-Лиги и занимает пятое место в турнирной таблице. Красно-белые проиграли два последних матча чемпионата — «Ростову» (2:4) и «Зениту» (1:2).

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