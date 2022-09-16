Комличенко рассказал о разговоре с Захаряном перед срывом трансфера в «Челси»
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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко, ранее выступавший за московское «Динамо», рассказал о разговоре с полузащитником бело-голубых Арсеном Захаряном. По словам Комличенко, форвард и хавбек обсудили сорвавшийся переход Захаряна в «Челси».
«Был в приятном удивлении и даже шоке, когда прочитал об интересе «Челси» к Захаряну. Мы перед матчем Кубка чуть пообщались. Он сказал, что трансфер, скорее всего, не получится из-за нефутбольных моментов.
После срыва трансфера не писал ему. Когда новость впервые увидел, написал. Они в Нижний летели, я его спросил: «На чемоданах? Прямым из Нижнего в Лондон?». Он ответил: «Нет, через Стамбул», — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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