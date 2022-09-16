«Продолжаем ныть». «Краснодар» показал фото судейской ошибки в матче с ЦСКА
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«Краснодар» продолжает демонстрировать своё недовольство судейскими решениями в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:4). Напомним, в ворота «быков» было назначено три пенальти. При этом во время исполнения одиннадцатиметрового судья дал шанс ЦСКА перебить нереализованный удар.
«А мы продолжаем «ныть»:
1. 45+7-я минута. Забежал игрок ЦСКА. Пенальти не перебивается.
2. 60-я минута. Забежал игрок «Краснодара». Пенальти перебивается», — написала пресс-служба «Краснодара» в своём телеграм-канале, прикрепив фото спорных моментов.
Напомним, ранее экспертно-судейская комиссия признала правильными все решения судьи Сергея Иванова в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА – «Краснодар» (4:1).
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