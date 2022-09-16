Черчесов: важно было не дать «Монако» сыграть как они любят — на них ходит мало фанатов

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал победу своей команды в матче 2-го тура Лиги Европы с «Монако». Встреча закончилась со счётом 1:0.
«В Монако я уже играл. Знал, что нас ждёт с точки зрения погоды. Анализировали игру соперника. Подготовиться было просто ― другое дело, что мы не знали, как наша подготовка сработает. Очевидно, что «Монако» считали фаворитом группы. Нам нужно было всё просчитать. Планировали заранее замены ― всё сработало. Но без определённой удачи, конечно, было не обойтись. Но ребята молодцы ― выполнили требования. Соперник нам что-то позволил, а мы им нет.
Было важно не дать «Монако» играть так, как они любят, потому что на них ходит мало фанатов. Когда мы играли с «Трабзонспором», наш болельщик был 12-м игроком, а у «Монако» такого нет, поэтому переломить неудачный для них матч им сложнее. Мы набрали шесть очков, но в розыгрыше ещё 12. Сделали полшага, всё идёт своим чередом», — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 16 сентября 2022
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