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«Спартак» сообщил, что несколько игроков вернулись в общую группу перед матчем с «Локо»

«Спартак» сообщил, что несколько игроков вернулись в общую группу перед матчем с «Локо»
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Пресс-служба московского «Спартака» сообщила, что Шамар Николсон и Руслан Литвинов вернулись в общую группу команды, восстановившись после повреждений. Также стало известно, что Павел Маслов вернётся к тренировкам с командой в ближайшее время.

«В общей группе сегодня работали Руслан Литвинов и Шамар Николсон, которые восстановились от повреждений. Ещё одна хорошая новость: травма голеностопа Павла Маслова, полученная вчера, носит лёгкий характер. В ближайшее время он также вернётся к полноценным тренировкам с командой», — сообщается на официальном сайте «Спартака».

Напомним, матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Локомотив» состоится в воскресенье, 18 сентября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.

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