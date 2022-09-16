«Спартак» сообщил, что несколько игроков вернулись в общую группу перед матчем с «Локо»

Пресс-служба московского «Спартака» сообщила, что Шамар Николсон и Руслан Литвинов вернулись в общую группу команды, восстановившись после повреждений. Также стало известно, что Павел Маслов вернётся к тренировкам с командой в ближайшее время.

«В общей группе сегодня работали Руслан Литвинов и Шамар Николсон, которые восстановились от повреждений. Ещё одна хорошая новость: травма голеностопа Павла Маслова, полученная вчера, носит лёгкий характер. В ближайшее время он также вернётся к полноценным тренировкам с командой», — сообщается на официальном сайте «Спартака».

Напомним, матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Локомотив» состоится в воскресенье, 18 сентября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.