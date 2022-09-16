Кержаков высказался о победе «Ференцвароша» Черчесова над «Монако» в Лиге Европы
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Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков прокомментировал победу «Ференцвароша», который возглавляет Станислав Черчесов, над «Монако» со счётом 1:0 в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы.
«Очень хорошо и целостно сыграл «Ференцварош». Была понятна идея на этот матч. Видна рука Станислава Саламовича — игроки очень дисциплинированны, особенно в работе без мяча. Выждали, дождались шанса и забили гол. Вратарь несколько раз очень хорошо спас, но всё равно очень хорошая и заслуженная победа с сильным соперником на его поле», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
После игры Черчесов заявил, что без везения на уровне Лиги Европы невозможно побеждать.
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