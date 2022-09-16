В «Спартаке» отреагировали на решение перенести два тура Кубка России на конец ноября

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков отреагировал на решение о переносе двух туров группового этапа Кубка в интересах сборной России, которая намерена провести в ноябре несколько товарищеских матчей.
«Позиция «Спартака» по переносу последних двух туров Кубка России? Приняли решение о переносе двух туров на 22–23 и 26–27 ноября — будем играть. Раз приняли решение, то мы его исполняем», — сказал Мележиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, осенью 2022 года сборная России проведёт учебно-тренировочные сборы, в рамках которых должна сыграть товарищеские матчи с Киргизией, Боснией и Герцеговиной и Ираном. Первый матч пройдёт в сентябре, остальные два запланированы на ноябрь. При этом матч с боснийцами находится на грани срыва, ведь футболисты не хотят ехать в Россию.
- 16 сентября 2022
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