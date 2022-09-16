Информация о том, сможет ли Бензема сыграть с «Атлетико», будет доступна в день матча
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Нападающий «Реала» Карим Бензема может не принять участия в игре с «Атлетико», которая состоится 18 сентября. Об этом сообщает AS.
По информации источника, французский форвард хочет принять участие в противостоянии, однако информация о его готовности будет доступна в день матча. Защитник «Королевского клуба» Лукас Васкес также продолжает восстанавливаться от травмы.
Дубль Бензема принес «Реалу» победу над «Эспаньолом»:
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Напомним, Бензема заменили на 30-й минуте игры с «Селтиком», проходившей 6 сентября, из-за травмы. Вместо него на поле появился полузащитник Эден Азар. Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Карло Анчелотти.
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