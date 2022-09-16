Артём Макарчук отреагировал на вызов в сборную России на матч с Киргизией

Полузащитник «Сочи» Артём Макарчук отреагировал на попадание в сборную России на сентябрьский сбор и товарищеский матч с национальной командой Киргизии.

«Сейчас непростая ситуация. Конечно, все расстроены, что нет еврокубков, что Россия отстранена от чемпионата мира. Это всё сложно. Но всё равно для меня попадание в сборную — это большая мотивация, большой вызов. Надо продолжать дальше работать, а время всё покажет. Может быть, нас допустят на чемпионат Европы. Надо ждать.

Мог ли представить, будучи в Калининграде, что меньше чем через год окажусь в сборной? Так быстро не мог представить. Ты всё время ставишь перед собой какие-то высокие планки, чтобы добиться этого результата. Ты же не хочешь постоянно играть в ФНЛ. Конечно, у тебя есть задача попасть на самый высокий уровень.

В моём случае рост до сборной получился очень быстрым, я этому рад. Это благодаря партнёрам по команде — как балтийским, так и сочинским. Всё-таки это командный вид спорта, поэтому без них у меня ничего не получилось бы», — приводит слова Макарчука «РБ Спорт».