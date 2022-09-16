Черчесов: рад, что Кокорин забил. Ему нужно снова почувствовать вкус футбола и голов

Главный тренер «Ференцвароша», бывший наставник сборной России Станислав Черчесов прокомментировал дебютный гол форварда Александра Кокорина за «Арис». Нападающий, выступающий в кипрском чемпионате, впервые отличился накануне.



«Кокорин ― не просто российский футболист, а мой игрок, с которым я много работал в «Динамо». Саше нужно попасть в обстановку, где он снова почувствует вкус футбола, голов. Рад, что забил. Это поможет ему раскрыться либо в кипрской команде, либо через неё перейти в более сильную лигу», — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Права на Кокорина принадлежат «Фиорентине», за «Арис» он выступает на правах аренды. Россиянин забил первый мяч с ноября 2020 года.