Черчесов: Головин взрослеет, уже 26 ― ветеран «Монако»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов поделился мнением о российском полузащитнике «Монако» Александре Головине. Накануне, 15 сентября, «Ференцварош» сыграл с «Монако» во 2-м туре Лиги Европы. Победу со счётом 1:0 одержала команда Черчесова.
«Саша взрослеет. Ему уже 26 лет ― ветеран команды. Рад, что Саша здоров, постоянно играет. Но и рад, что он нам не забил», — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Первыми вышли вперёд гости — на 20-й минуте отличился норвежский нападающий Токмак Нгуен, однако после просмотра видеоповтора главный арбитр встречи принял решение забитый мяч отменить. Долгое время команды не могли забить в ворота друг друга. На 73-й минуте в составе «Монако» поле покинул Александр Головин. На 80-й минуте забил Балинт Вечей после передачи Адама Траоре, выведя гостей вперёд. Финальный свисток арбитра сигнализировал о минимальной победе «Ференцвароша» со счётом 1:0.
- 16 сентября 2022
-
17:15
-
17:10
-
17:00
-
16:59
-
16:45
-
16:41
-
16:33
-
16:30
-
16:27
-
16:21
-
16:20
-
16:11
-
15:55
-
15:45
-
15:42
-
15:39
-
15:30
-
15:22
-
15:10
-
15:05
-
15:05
-
14:55
-
14:53
-
14:45
-
14:35
-
14:35
-
14:30
-
14:13
-
14:10
-
14:02
-
13:58
-
13:42
-
13:40
-
13:36
-
13:25