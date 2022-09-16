Черчесов: Головин взрослеет, уже 26 ― ветеран «Монако»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов поделился мнением о российском полузащитнике «Монако» Александре Головине. Накануне, 15 сентября, «Ференцварош» сыграл с «Монако» во 2-м туре Лиги Европы. Победу со счётом 1:0 одержала команда Черчесова.



«Саша взрослеет. Ему уже 26 лет ― ветеран команды. Рад, что Саша здоров, постоянно играет. Но и рад, что он нам не забил», — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Первыми вышли вперёд гости — на 20-й минуте отличился норвежский нападающий Токмак Нгуен, однако после просмотра видеоповтора главный арбитр встречи принял решение забитый мяч отменить. Долгое время команды не могли забить в ворота друг друга. На 73-й минуте в составе «Монако» поле покинул Александр Головин. На 80-й минуте забил Балинт Вечей после передачи Адама Траоре, выведя гостей вперёд. Финальный свисток арбитра сигнализировал о минимальной победе «Ференцвароша» со счётом 1:0.

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