Сын Йохана Круиффа назначен спортивным директором «Барселоны»

Каталонская «Барселона» на своём официальном сайте объявила о назначении Йорди Круиффа, сына легендарного нападающего сине-гранатовых Йохана Круиффа, на пост спортивного директора клуба.

Отмечается, что формально Круифф исполнял обязанности спортивного директора каталонцев ещё с июля 2022 года. До этого он занимался в «Барселоне» вопросами международной селекции и был советником президента.

Стоит также напомнить, что Йорди Круифф является воспитанником сине-гранатовых. Он играл за «Барселону» в период с 1993 по 1996 год.

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