Мостовой: рад за Черчесова — теперь мы все болеем за «Ференцварош»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу «Ференцвароша», который возглавляет Станислав Черчесов, над «Монако» со счётом 1:0 в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Смотрел игру, предполагал, что она будет тяжёлой — и кто-то в один мяч выиграет. Больше складывалось впечатление в пользу «Монако», но «Ференцварош» начал неплохо и дерзко. Резво начали в первые 15–20 минут, «Ференцварош» хорошо контратаковал, даже владел преимуществом. Во втором тайме «Монако» немного перехватил инициативу, и, как часто бывает, когда «Монако» начал владеть мячом и создавать моменты, «Ференцварош» наказал голом. Потом «Монако» спохватился, мог сравнять, но удача была на стороне «Ференцвароша». Хорошее добывание очков.



Шансы «Ференцвароша» в еврокубках? В целом оцениваю спокойно и стараюсь, чтобы другие оценивали так же. Потому что крик, шум и всё остальное – давайте отодвинем немножко. Вы помните, у нас Руй Витория с беспомощным «Спартаком» занял первое место в группе — никто вообще не рассчитывал. Он шёл на 10-м месте в чемпионате, а в Лиге Европы занимал первое место. Спокойнее надо. Тем более «Ференцварош» как попал в Лигу Европы? Через квалификацию Лиги чемпионов. Не нужно забывать, кому он там уступил. Поэтому я спокойно к этому отношусь. Рад за Станислава, мы тоже болеем теперь за «Ференцварош», как и за «Монако», потому что там играет Головин. Россиян не так много осталось за рубежом. Но задел хороший в Лиге Европы – шесть очков в первых двух играх», – сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.