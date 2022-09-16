В «Спартаке» объяснили, почему предпочитают иностранного спортивного директора

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о выборе кандидатуры на должность спортивного директора клуба. Функционер объявил, почему красно-белые хотят видеть в своей структуре иностранного специалиста. Ранее источники «Чемпионата» сообщили, что «Спартак» согласовал с англичанином Полом Эшуортом назначение на пост спортивного директора.
«У «Спартака» новый спортивный директор? В ближайшее время мы об этом объявим. Ждите объявления. Пока человека нет здесь, объявлять нет смысла. Будет здесь — будем объявлять.
Есть ли у него опыт работы в зарубежных клубах? Опыт есть. Насколько он богатый, каждый оценивает по-своему. Насколько мы можем оценить, все назначения воспринимаются негативно, но мы стараемся оценивать не по имени и значимости, а по возможностям и опыту, готовности работать в корпоративной системе.
Почему не выбрали российского специалиста? Приоритет за иностранцем. Рынок российский нам более или менее понятен. Спортивный директор — глобальная системная должность, это комплекс всего. Контакты на европейском рынке нужно поддерживать, оставлять на прежнем уровне и предоставлять возможность нашим игрокам переходить в другие чемпионаты, мы не должны закрываться и должны получать возможность укреплять команду за счёт иностранцев. Задача спортивного директора — системный и профессиональный подход. В идеале он должен видеть не только игровой, но и трансферный потенциал футболиста — то, чего он стоит сейчас и что будет стоить в будущем. Необходима оценка модели команды, с учётом мнения главного тренера и того, как эту модель видит клуб. Генеральная линия должна быть соблюдена», — приводит слова Мележикова «РБ Спорт».
- 16 сентября 2022
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