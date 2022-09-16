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В «Спартаке» сообщили, что бюджет клуба будет увеличен

В «Спартаке» сообщили, что бюджет клуба будет увеличен
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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, что бюджет московского клуба будет увеличен. Также функционер рассказал о направлениях, которые будет развивать руководство красно-белых. По его словам, выделенные средства пойдут в том числе на улучшение клубной инфраструктуры.

«Правда ли, что бюджет «Спартака» будет сокращён? Нет. Это не соответствует действительности. И по факту дело обстоит ровно наоборот.

Увеличение бюджета? По сравнению с первоначальным планированием бюджета в мае-июне это, безусловно, увеличение. Но увеличение с учётом необходимых потребностей клуба — с усилением конкретных направлений: усиления команды, спортивного блока. На это готовы тратиться, но обоснованно. Второе направление — инфраструктура. Необходимо снять ограничения по посещаемости.

Мы согласовали сегодня — и в понедельник, вероятно, получим утверждение — старт работ по адаптации стадиона к приказу 1092 и по Fan ID. Мы обязаны соответствовать требованиям. Кроме того, это инфраструктура академии, в том числе гостиница, а также универсальный спортивный зал, который должен быть построен напротив западной трибуны. Кроме того, есть запрос у акционеров на улучшение комфорта болельщиков — инициативы, связанные с повышением температуры, улучшением сервиса. Есть определённые решения, чтобы повысить температуру внутри стадиона и снять дискомфорт в зимний период. Понятно, что крышей мы стадион не закроем, но проработаем ряд вопросов по улучшению комфорта зрителей», — приводит слова Мележикова «РБ Спорт».

Напомним, «Спартак» набрал 16 очков в девяти турах РПЛ и занимает пятое место в турнирной таблице. Ранее компания «Лукойл» выкупила 100% акций московского клуба у Леонида Федуна, который был президентом красно-белых более 18 лет.

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